「大きな犬だなと思ったら…」道路の真ん中にイノシシ 東京・江戸川区で目撃情報相次ぐ 一部の小学校は保護者の送迎呼びかけ
東京・江戸川区でイノシシの目撃情報が相次ぎました。
4日午前6時過ぎの東京・江戸川区で、通勤途中の男性が運転するドライブレコーダーが捉えたのは、道路の真ん中にいる黒い生き物。
目撃者：
最初大きな犬だなと思っていたんですね、そしたら首輪がつながれていないので、あれ？と思って、よく見たらイノシシか！と思って。なかなかイノシシなのを受け止められなくて、こんなとこにいるはずないって…。
男性が目撃したのは、東京・江戸川区の道路を歩くイノシシ。
目撃者：
たぶん1メートルはあったと思います。子供たち通学もあるし、あんな大きいイノシシにもし襲われたら本当大変なことになるなと思って110番をした。
江戸川区東葛西周辺で午前6時過ぎから6時半の間にイノシシを目撃したと通報が9件寄せられました。
正午ごろには清新町でも目撃されたということです。
イノシシは同一のものかは分かっていませんが、江戸川区の北に位置する千葉・松戸市でも3日夜に目撃されていました。
今のところ、被害やけが人などは確認されていません。
これを受け、江戸川区内の一部の小学校では「安全確保情報」を出し、保護者の送迎を呼びかけ、イノシシを発見しても近づかないよう注意喚起しています。