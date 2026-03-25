3月24日放送の『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの? 賞金1000万SP』（日本テレビ系）のある“演出”に疑問の声が寄せられている。【写真】真剣に考え込んでいるように見えるが…クイズ王の伊沢・宇治原ペア全組の結末に“既視感”あり「小学生の問題を11問正解できれば賞金1000万円という人気クイズ番組の2時間特番です。冒頭の煽りVTRでは、『番組史上初の奇跡が起きる』という思わせぶりな“告知”が流れました」（テレビ誌