ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ディズニー・アニメーション」の最新作『ズートピア２』を2025年12月5日(金)より劇場公開！前作に続きジュディ役の上戸彩さん、ニック役の森川智之さんらに加え、この度、ズートピアの新たな仲間たちを演じる日本版声優が決定しました。郄嶋政宏さん、柄本明さん、熊元プロレスさん、ジャンボたかおさん、高木渉さん、梅沢富美男さんら豪華キャストが、US本国のオーディションを経て決