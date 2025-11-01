ＹｏｕＴｕｂｅ登録者３００万人超の人気ゲーム配信者グループ「２ＢＲＯ．」が１日、自身らのＸで来年１月開催予定の日本武道館イベントを中止することを発表した。また合わせて、同日よりメンバーの「おついち」がグループから独立することも発表された。

２ＢＲＯ．代表の兄者は「大切なお知らせ」と題した文章を発表。「この度、２０２６年１月に開催を予定しておりました『２ＢＲＯ．１５周年武道館イベント』を諸般の事情により中止させていただくこととなりました」と報告し、「６月に公演以降、より良い内容でお届け出来るよう鋭意準備を進めておりましたが、公演や日々の業務と向き合う中で私、兄者に精神的負荷からくる体調の変化が生じ、２ＢＲＯ．として納得の行くカタチでの武道館公演実施が困難であるという判断に至りました」と、理由について語った。

また同時におついちの独立も発表。「幾重にも協議を重ね、お互いを心の底から尊重した結果となります」とした。

おついちも自身のＸで文章を発表し、「今年４５歳を迎え、この大切な節目を機に今一度自分を見つめ直し、次の大きな人生のステージ、そして新たな自身の高みにまっさらな気持ちで挑戦したいという強い思いに至りました」と独立理由を説明。「兄者・弟者とも幾重に渡り競技を行い、お互いを心の底から尊重し合った結果、２人ともこの挑戦にあたたかく背中を押してくれました」と、２人への感謝を口にした。

２ＢＲＯ．はゲーム配信者として兄者、弟者、おついちの３人で活動。兄者と弟者は実の兄弟で３人とも本名、素顔は非公開としている。