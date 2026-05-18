登録者168万人を誇る人気ユーチューバーの瀬戸弘司（45）が17日、Xを更新。15年前のX投稿を削除したと報告した。「15年前に投稿したポストを削除いたしました」と報告した上で「被災された方や不安を抱えていた方々への配慮が足りない不適切な表現だったと、今改めて感じています。不快に感じられた方には申し訳なく思っております」と謝罪した。15年前の2011年3月11日には、東日本大震災が発生している。瀬戸は11年5月27日に「放