〈自称◯7歳〉と投稿された写真は、ロングヘアの少女を背後から映したものだ。トップスからのぞく肩まわりは華奢で、後ろ姿にさえまだ幼さが残っている。【写真を見る】実際にX（旧Twitter）で投稿されている画像、少女の後ろ姿にはまだ幼さが残っているこの写真を投稿したX（旧Twitter）ユーザーは、インドネシアの首都ジャカルタでの買春を示唆する投稿を繰り返していた──。このような投稿をしているのは、上記のユーザー