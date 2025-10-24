ロッテがオリックスとドラフト1位で競合した健大高崎（群馬）の石垣元気投手（18）の交渉権を獲得。サブロー新監督（49）が当たりクジを引き当てた。球団の高校生ドラ1投手は19年の佐々木朗希（現ドジャース）以来6年ぶり。将来的なメジャー挑戦を夢見る158キロ右腕が「朗希ロード」を進む。

1位指名の開始から22秒。その名が呼ばれ、集まった仲間たちから大歓声が起きても石垣は表情一つ変えない。当たりクジを引き当てたサブロー新監督が右手を掲げても、口は真一文字に結んだまま。スタートラインに立った覚悟を示すように、堂々と語り出した。

「世界の投手と言ったら自分と言ってもらえるような投手になりたい。佐々木朗希投手のようなピッチャーになりたいと思っているので、超えられるように頑張りたいです」

歩む道は「朗希ロード」だ。大船渡（岩手）時代からメジャーへの憧れを抱きながら、4球団競合の末にロッテ入り。1年目を肉体改造に費やすなど、着実に成長曲線を描いた。結果、3年目の22年には完全試合を達成し、5年目の24年オフにポスティングシステムを利用して今季からドジャース入り。球団では19年ドラフトの佐々木以来となる高校生ドラ1投手となった石垣も「1年目の8月ぐらいまではしっかり体づくりをして、9月以降投げて、プロ初勝利できればいいかなと思っています」と青写真を描いた。

北海道登別市出身で、中学時代は道内からも10校以上のオファーがあった。それでも「施設がいいのと自分に合った野球だったから」と地元を離れ、健大高崎への入学を決断。強豪の門を叩く際には「日本一と球速155キロ」を目標に掲げ、胸に強く刻んだ。

入学時は体の線も細く、色白だった少年は1年春から公式戦のマウンドに上がると、2年後には高校野球界の主役となった。春、夏ともに甲子園で大会史上最速タイとなる155キロを計測し、今年9月に行われたU18W杯（沖縄）では日米スカウトが視察する前で自己最速タイの158キロも投げ込んだ。まさに有言実行の剛腕が次に見据えたのは「（佐々木は）軽く投げても160キロが投げられて、自分もああなりたい。先発完投できるようなピッチャーになりたいです」。世代No・1投手が、再び幕張から世界を熱くする。 （村井 樹）