将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。緊迫した攻防が続く中、午前10時にはおやつの時間が到来。2人が揃って同じ地元スイーツを注文し、そのお洒落なビジュアルにファンの注目が集まった。【映像】かわいい！両者が選んだ“進化系”お団子藤井名人と糸谷九段が