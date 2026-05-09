ゴミ箱のフタを器用に“くるくる”回して遊ぶインコの姿が、SNSで話題となっている。【映像】ゴミ箱に入り、フタを吹っ飛ばす様子（実際の映像）ゴミ箱を愛してやまないのはコザクラインコのラブちゃん（8歳）。器用にフタをくるくるくる…。一心不乱に回して遊んでいる。そして、お気に入りすぎて中に入ってしまった！さらに、中からもくるくるまわしてフタを吹っ飛ばします。落ち着いたと思ったところで、最後