スペイン当局は8日、新たにハンタウイルスの感染が疑われる例を発表しました。スペイン南東部のアリカンテに住む女性で、集団感染が疑われるクルーズ船に乗船し、ウイルスに感染して亡くなった女性と同じ飛行機に乗っていたということです。現在は隔離され、治療を受けています。