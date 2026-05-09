「そんな考え方やめてください」『Hey! Say! JUMP』の山田涼介（32）が、４月22日に会員サイトのブログを更新。一部ファンの間で、「恋人がいるのではないか」と騒ぎになった件について、自らの言葉で思いをつづった。山田は、22日午後３時台にブログをアップ。挨拶もそこそこに「犬飼ってるって言っただけで、わ〜ってなってるの嫌だから言わせてね」と本題に入り、雑誌の連載で愛犬の話をしたところ、予想を上回る反応があったと