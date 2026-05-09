「広島−ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）お笑いトリオ・ハナコの岡部大が始球式に登場した。球速は６３キロだった。この日はフジテレビ系列の地元局・テレビ新広島のスポンサードゲームとして行われており、フジテレビ系のバラエティー番組『新しいカギ』に出演する岡部が大役を担った。番組内の衣装である学ラン姿でグラウンドに登場すると、場内マイクを使ってカープナインのシートを紹介。忙しなくマウンドに立つと