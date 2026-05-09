●パドレス0−6カージナルス○＜現地時間5月8日ペトコ・パーク＞サンディエゴ・パドレスが完封負けを喫して2連敗。松井裕樹投手（30）が2番手として今季初登板し、自己最長の2回2/3を無失点に抑えた。両軍スコアレスの5回表、ここまで好投の先発右腕グリフィン・キャニングが一死満塁とピンチを招き、1番ウェザーホルトに右前適時打を浴びると、右翼手フェルナンド・タティスJr.がまさかの後逸。打球がフェンス際へ