原油価格が大きく上昇すると、まず家計に影響が出ます。ガソリン代や灯油代、電気代が上がり、車を使う人や冬場の暖房費が多い家庭では負担を感じやすくなります。さらに、物流コストも上がるため、食品や日用品の値上げにもつながります。原油は生活のあらゆる場面に関わっているため、その影響は広範囲におよびます。原油高はなぜ起きる？では、なぜ原油高が起きるのでしょうか。主な要因は「国際情勢」です。まさに、足元の中東