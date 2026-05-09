歌手の工藤静香（56）が8日、自身のインスタグラムを更新。自身に起きた奇跡的な出来事を明かした。「北海道公演の帰り何と！ラウンジから出て、少しのところに指輪を落としていたらしく、、、」とトラブルを告白。「気がつくようなものだけれども、これがまた気がつかず」と指輪を落としてしまったことを明かした。「そしてそれをまた私のファンが『これはしーちゃんのでは？』と、拾ってくれたのです。笑もうほんとに