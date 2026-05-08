大谷翔平投手（３１）が投げるとチームは勝てない…。そんなジンクスが作られつつある。打撃に苦しむ一方でリーグトップの防御率０・９７と抜群の安定感を見せている大谷だが、ここまで６試合に投げて２勝２敗でチームは２勝４敗。昨年から数えると、先発した直近１４試合でチームは３勝１１敗とまったく援護ができず、負のスパイラルに陥っている。米メディア「ファンサイデッド」はこの状況を問題視し「１１回負けている間の