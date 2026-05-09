福島県郡山市の磐越道で高校生１人が死亡し20人が負傷したマイクロバス事故。バスの運転手で福島県警が過失運転致死傷容疑で逮捕した無職・若山哲夫容疑者（68）＝新潟県胎内市＝の行動や認知について、複数の近隣住民が最近異常を感じていたことが「集英社オンライン」の取材でわかった。県警は運転できる状態だったのかどうかも調べている模様で、今後、若山容疑者をドライバーに起用した経緯や責任の検討も本格化する見通