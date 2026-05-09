同僚やクラスメイトと交際していて、残念ながらお別れすることになったとしても、そう簡単には環境を変えられないもの。「生活圏に元カレがいる」という気まずい状況をやり過ごすには、どう振る舞えばいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性50名に聞いたアンケート調査を参考に、「生活圏が被る元カレへの接し方」をご紹介します。【１】周りの人に気を使わせないよう、努めて明るく接する「友達を巻き込んだら申