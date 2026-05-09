米国防総省【ワシントン共同】米国防総省は8日、未確認飛行物体（UFO）に関する資料の公開を始めた。同省のホームページ上で米軍などが集めてきた動画や写真、文書を見ることができる。トランプ大統領の指示に基づく措置で、4月中旬には「非常に興味深い文書が多数発見された」と語っていた。今回は第1弾で、米国や中東、日本周辺で目撃された未確認空中現象（UAP）などの情報を公開。今後も資料を追加する予定としている。UFO