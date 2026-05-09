誰かの強い熱量に触れたとき、自分の気持ちに自信がなくなってしまうことがあるだろう。推し活や趣味を持つ人ほど、一度はそんな思いに心当たりがあるかもしれない。そんな「好き」の熱量をめぐる繊細な感情を描いたてぃーえーさんの作品『好きの熱量を比較してしまう話』が、SNS上で多くの共感を集めている。 【漫画】「好きの熱量を比較してしまう話」を読む 物語は、推しのバンドのライブに参加した3人の会話から