◆パ・リーグソフトバンク６×―５ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が涙のホームランを放った。ともに無得点で迎えた３回２死一塁で、右翼席へ先制の８号２ラン。本塁で手を合わせ、ベンチでは目を真っ赤にした。試合後、取材対応した近藤は「おととい、兄が亡くなりまして…」と説明。「７個（年齢が）離れていますけど、キャッチボールもよくしました。兄も野球が好きでしたし、試合に出て