スターバックスから、初夏気分を盛り上げるイチゴビバレッジが2026年5月11日（月）より登場します。果肉感を楽しめる「ごろっと イチゴ ミルク」と、つぶつぶチョコの食感が楽しい「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」の2種類を展開。さらに、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボネイルも同日発売され、指先までスターバックスの世界観を楽しめる特別なラインナップ