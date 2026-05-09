ゴールデンウィークを目の前に控えた4月27日、ミスタードーナツが「サクぽふん」という”新感覚エアリードーナツ”を期間限定で発売しました。外側の「サクサク」食感と中の「ぽふん」食感が最大の特長であるサクぽふんは、ミルクシュガーとカスタードシュガーの2種で、価格はともにテイクアウト248円、イートイン253円（税込）となっています。サクぽふん「サクぽふんにもう夢中」篇（YouTube）https://youtu.be/rflsGTZ9PYA販売