読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！SNSで知りあい、「こんなに気があう人がいるんだ」と思っていたオタ友。しかし、念願だったライブ参戦をきっかけに、彼女の恐ろしい裏の顔が明らかになっていくのでした…。運命を感じたオタク友だちとの出会いアイドルをきっかけにSNSで知りあった彼女は、驚くほど価値観があう存在でした。毎晩のように電話で推しの魅力を語りあい、休日には中間地点で待ちあわせてグッズを買