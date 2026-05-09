カジサックとしてＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動するキングコング・梶原雄太が７日、人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たっくーＴＶれいでぃお」にゲスト出演。一世を風靡したフジテレビ系バラエティー番組「はねるのトびら」出演について振り返った。「はねるのトびら」は２００１年に放送スタート。キングコング・梶原、西野亮廣、ドランクドラゴン・鈴木拓塚地武雅、ロバート・秋山竜次、馬場裕之、山本博、インパルス・板倉