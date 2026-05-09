《元木さんとゴルフ!》5月8日、お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんがXを更新。元プロ野球選手でタレントの元木大介と、ゴルフコースで撮影したツーショット写真を投稿した。「元木さんも同じ日のInstagramに《今日コンペでダンカンさんと》と題して、タレントのダンカンさんとのツーショット写真を投稿しています。元木さんの成績は5位で、賞品はサントリーのウイスキー『白州18年』だったそうです」（芸能担当記者）SNS