南出メリヤス株式会社(本社：大阪府、以下 NARU FACTORY)は、日本製衣料の国内流通比率が低下し続ける現状を受け、日本のものづくりを支える取り組みとして「#日本製ファッション応援プロジェクト」を2026年3月1日に立ち上げ、多数のコラボレーションを展開しています。 日本製ニット ■「#日本製ファッション応援プロジェクト」コラボ商品 本プロジェクトでは、インフルエンサーやクリエイタ}