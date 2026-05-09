科学捜査において、指紋、DNAが有用なことは多くの人がご存じだろう。指紋は100年以上、DNAも半世紀近い歴史があり、後者は「証拠の女王」といわれる。 いまもなお、重要な犯人特定の要素である指紋の歴史と、DNAの進化について、ベルギーの法医学医、フィリップ・ボクソ氏が解説する。 ※この記事はフィリップ・ボクソ氏の書籍『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』（三笠書房）よ