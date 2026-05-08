文部科学省が入る庁舎＝東京都千代田区次期学習指導要領を検討する中教審の作業部会で、算数と数学に分かれている教科名の統一が議論されている。小中高で名称をそろえ、指導内容に連続性を持たせることで苦手意識を持つ子どもを減らす狙いがある。数学に統一する案が有力だが、長年続く名称の変更には慎重意見が残る。文部科学省によると、小学校段階では明治初期から「算術」や「幾何」などの名称が使われ、1941年の国民学校