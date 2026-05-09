クリスタル・パレス鎌田大地がファン投票によるマン・オブ・ザ・マッチ受賞イングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地は、現地時間5月7日に行われたUEFAカンファレンスリーグ準決勝第2戦のシャフタール・ドネツク戦（2-1）に先発出場した。チームは2戦合計5-2で勝利し、クラブ史上初となる欧州大会の決勝進出を達成。クラブ公式サイトは、この歴史的な一戦で鎌田を「スター選手」に選出し、そのハイパフォ