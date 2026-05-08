記事のポイントスターバックスは試験的ロイヤルティ施策「コーヒーループ」を終了し、効果検証していた。同プログラムは参加者数が非公開ながら、既存リワード戦略の見直しの一環として位置付けられている。同社はリワード刷新や店舗体験の再強化、「Back to Starbucks」戦略を通じて、売上回復とブランド再構築を進めている。米・スターバックス（Starbucks）は、ポイントプログラムの試験運用「コーヒーループ（Coffee Loop）」