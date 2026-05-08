収入が減れば、それに合わせて支出を削るしかない。投稿を寄せた茨城県の50代男性（年収200万円）は、非常勤講師や家庭教師などで生計を立てているが、現在は「雇われ先から仕事を減らされ、自営の方も依頼ゼロの日々」だという。男性は窮地を脱しようと派遣の倉庫内軽作業に登録したが、初日からきつい洗礼を受けたそう。「他の労働者に『こんなこともできねえのか』と罵倒され、『自分今日初めてここに来て何もわからないんです