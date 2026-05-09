みなさんは、アルバイトの服装や身だしなみについて、どのように考えていますか。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「マイナビ アルバイトの服装・身だしなみ」に関する調査レポートによると、学生の約7割がアルバイト就業時の「服装・身だしなみの自由に賛成」と回答したことがわかりました。では、反対する理由にはどのようなことが挙げられたのでしょうか。【グラフ】アルバイトの“服装自由”に反対する理由学生