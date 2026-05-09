今年5月の検針分から電気代の値上げが顕著になりそうだ。再生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）は0.2円の引き上げで1kWh当たり4.18円となり、初めて4円を突破した。イラン情勢を受けての原油価格高騰の影響が出るのも、6月請求分からとみられている。政府の補助金は4月に終了、5月請求分からはすでに値上げが始まっていた。電気代高騰の三重苦が家計を直撃する。 【画像】東京都の4人家族の年間平均電気料金