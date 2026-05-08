映像に映るのは、21人が死傷した福島県磐越道のバス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者、68歳の31年前の姿です。若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主は、事故を起こす3日ほど前に“自ら免許を返納する”という発言を聞いていました。若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主：「ママ僕68（歳）になったから免許上げようと思って」と言ってた。（Q.上げる？）返納するってこと。ほんと事故起こす3日前に言