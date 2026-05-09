お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）が9日までに配信されたカノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演。下積み時代のアルバイトのクビ経験を明かした。「金ない、マジでない」と前置きした上で「いろんなお姉ちゃんにお世話になるわけよ」と切り出した。続けて「そこに転がり込んで。バイトしたらバイトで。俺立ち飲み屋でずっとバイトしてたんだけど、結局つまみ食いでクビになったんだけど」と告白。「常に腹も減ってるし