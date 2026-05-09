同点の5回にCY賞投手のセールから右前適時打【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席で右前に勝ち越し適時打を放った。一塁上では怒涛の“パフォラッシュ”。ファンも注目した。1-1で迎えた5回2死二塁の第3打席、2024年にサイ・ヤング賞に輝いた左腕セールの初球、内角シンカーを振り