中谷潤人に3-0判定勝ちボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）を元パウンド・フォー・パウンド（PFP）最強男が絶賛した。2日、5万5000人分のチケットが完売した東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。対戦を実現させた“漢気”が脚光を浴びている。米専門メディア「ALL THE SMOKE FIGHT」公式Xは6日、同メディアの番組「ホール・オブ・ゲーム」の映像を公開。ホスト