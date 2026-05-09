サーティワン アイスクリームは9日、「サーティワン フレーバー総選挙2026」の結果を発表した。1位は堂々の3連覇を果たした”ラブポ”こと「ラブポーションサーティワン」となった。今回初開催となった“ダブルの組み合わせランキング”の結果も発表された。【画像】あなたの好きなフレーバーは何位に？ランキング一覧「総選挙」は2日から30日に実施。第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる7