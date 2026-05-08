家庭で料理する人は、栄養のバランスや旬の食材、予算、家族の好みなどを考えて食事を準備しているのではないでしょうか。家族みんなが喜んで食べてくれたら、作った甲斐があったというもの。けれど食事に強いこだわりがある家族がいると、その好みに合わせて作るのは負担になりますよね。ママスタコミュニティにそんな悩みを投稿するママがいました。『準備するのが面倒くさい家族の食事へのこだわりってありますか？うちの旦那