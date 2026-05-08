現役市議会議員のいずみが提示した結婚の条件「他男性との2人きりの食事」に対し、しんじが突っ込んだ。【映像】美脚あらわな市議会議員が明かした結婚の条件5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通