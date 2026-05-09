食わず嫌いでAIを避けるのではなく、積極的にAIを使い倒していくべき AI（人工知能）の劇的な進化によって、新たな産業革命の時代に突入した。AIトランスフォーメーション（AX）時代が到来したと言えよう。 これまでのDX（デジタルトランスフォーメーション）は補完財的に業務効率を改善するものだが、AIには自己学習能力があり、自らを自動的・自律的に改善する力を持っている。つまり、既存の