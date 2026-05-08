福岡・大牟田市でクレーン車が横転し、荷台に積まれていた鉄板の下敷きになった男性1人が死亡しました。警察によりますと、8日午前8時すぎ、大牟田市草木の大型蓄電池を設置予定の用地で、約17トンのおもりをつり上げる作業をしていたクレーン車が横転しました。この事故で、クレーン車に積まれていた1枚約300kgの鉄板2枚が落下、近くにいた現場責任者の青木道広さんが下敷きになり、約4時間後に死亡が確認されました。作業は青木