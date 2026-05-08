東京都議会議員のさとうさおり氏が2026年4月22日や26日に自身のYouTubeにアップした“小笠原諸島視察”が、いまSNS上で大きな波紋を広げている。【写真】「ただの旅行？」小笠原諸島を視察するさとうさおり氏女性秘書の子どもと同行した小笠原諸島視察「問題視されているのは、5泊6日にわたる小笠原視察の内容です。小笠原諸島は東京から定期船で約24時間を要する離島で、往復の船賃は一番安いプランでも1人約6万円、ハイシーズ