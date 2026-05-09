今日9日(土)の夜は、東京や大阪など太平洋側を中心に国際宇宙ステーション(ISS)/「きぼう」を見るチャンスです。特に関東周辺で見やすい角度となるでしょう。今夜は高気圧に覆われて晴れる所が多く、観察によさそうです。きぼうが見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分とい