国立病院機構北海道がんセンター（札幌市白石区）は８日、２０２２年にロボットを使った手術中、誤って患者の血管を傷つけ、死亡する事故が発生したと公表した。同センターなどによると、センターの医師が２２年５月、男性患者（当時７０歳）の前立腺がんを摘出する腹腔（ふくくう）鏡手術を行った際、支援ロボットの遠隔操作を誤り、患者の血管を損傷した。手術後、血圧低下や出血を確認したにもかかわらず、医師や看護師が適