きのう、JR横浜駅の近くで道路が陥没しているのが見つかりました。きょう、陥没はきのうよりも広く、深くなっていて、復旧のメドは立っていません。警察によりますと、きのう朝、横浜市西区の工事現場脇の道路が幅4メートルから5メートルにわたり、深さ15センチほど陥没しているのが見つかりました。横浜市在住「きのうニュースで見た時よりも、もっと沈んでいたのでびっくり」きのうと比べると、道路の陥没している箇所がより広く