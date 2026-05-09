就職や異動で、新たな職場に出勤する初日は緊張するものです。できれば、今後一緒に働いていく男性には、好印象を与えたいと思っている人は多いのではないでしょうか？そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査をもとに「新しい職場において、男性に好印象を与える振る舞い」を紹介します。【１】男性と目が合った瞬間に、ニッコリほほ笑む。「笑顔って第一印象がよくなるし、何より仕事の嫌なことが吹っ飛ぶ！」（２０代男性