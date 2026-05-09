飼い主さんの予想を裏切るわんちゃんの成長ぶりが、再生回数59万回を突破する反響を見せています。 両親は3キロと小柄だったわんちゃん。そのため飼い主さんが、この子も小柄な子になるのかと思っていたところ、予想外の成長ぶりを見せたようで…？ スクスクと育ったわんちゃんの光景には、「いったい何キロになるのかドキドキですｗ」「愛に大きさは関係なし♪」とわんちゃんの成長を見守る声が寄せられることとなりまし