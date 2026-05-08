Image: RAYMOND WONG / GIZMODO｜追求したのは価格と画面タイプ 安さと縁遠いイメージのAlienwareも、今年はがんばってます。新発売の27インチゲーミングモニター「AW2726DM」は6万4980円。QD-OLED、1440p、240Hzの高画質を安く届けるために余計なもの全部削ぎ取って価格を切り詰めました。QD-OLED（量子ドット有機EL）の特長は豊かなカラーと深いコントラスト。だから画面は文句なしにキレ